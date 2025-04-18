Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф дал понять, что когда он говорит о передаче России пяти украинских регионов, он говорит не о всей их территории, а только о той их части, которую РФ сейчас уже и так контролирует.

При этом он заявляет, что Украине могут быть "менее важны" ее русскоязычные регионы, пишет The Wall Street Journal ссылаясь на комментарий Уиткоффа.

"Уиткофф сказал, что Путин [на переговорах] был зациклен на украинской земле в их дискуссиях. По его словам, Россия может получить часть регионов, но не все", - сообщает издание.

Представитель Трампа также предположил, что "Украину могут меньше волновать некоторые регионы, если они русскоязычные".

"Когда вы начинаете рассматривать эти пять регионов - Россия заинтересована в них, и, кстати, Украина тоже, - но если часть из них в основном русскоязычные, то, может быть, Украину они могут меньше волновать?" - сказал он.

Напомним, из пяти регионов, об аннексии которых объявила Россия (Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области), на данный момент РФ полностью контролирует только Крым.

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