Шоумен Антин Мухарский раскритиковал русскоязычных школьников Харькова, которые репетировали выпускной вальс на улицах города.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

На видео дети и учитель переговариваются по-русски. Мухарский считает, что они таким образом "призвали россиян спасать русский мир".

"Может, я единственный "фашиствующий нацик с извращенным чувством прекрасного", кто увидел в этом видео, где русскоязычные "детки" танцуют выпускной вальс в 5 утра – откровенный посыл "спасать русский мир в оккупированном нацистами Харькове", – написал Мухарский.

"Это он, Антин, про харьковских детей, которые третий год учатся под ракетами, и в 5 утра под ними же вальс репетируют", – прокомментировал сообщение нардеп Максим Бужанский.

Многие в комментариях также упрекнули Мухарского за претензии к детям, которые живут в приграничном с РФ ежедневно обстреливаемом городе.

Ранее Мухарский отреагировал на слова о героях-"рагулях", заявив, что он "нацик и фашист".

Мы также сообщали, что в своё время Мухарский записал видео с оскорблением президента Зеленского и его земляков.