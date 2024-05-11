Антин Мухарский раскритиковал русскоязычных школьников, репетировавших выпускной вальс на улицах Харькова
Шоумен Антин Мухарский раскритиковал русскоязычных школьников Харькова, которые репетировали выпускной вальс на улицах города.
Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.
На видео дети и учитель переговариваются по-русски. Мухарский считает, что они таким образом "призвали россиян спасать русский мир".
"Может, я единственный "фашиствующий нацик с извращенным чувством прекрасного", кто увидел в этом видео, где русскоязычные "детки" танцуют выпускной вальс в 5 утра – откровенный посыл "спасать русский мир в оккупированном нацистами Харькове", – написал Мухарский.
"Это он, Антин, про харьковских детей, которые третий год учатся под ракетами, и в 5 утра под ними же вальс репетируют", – прокомментировал сообщение нардеп Максим Бужанский.
Многие в комментариях также упрекнули Мухарского за претензии к детям, которые живут в приграничном с РФ ежедневно обстреливаемом городе.
Ранее Мухарский отреагировал на слова о героях-"рагулях", заявив, что он "нацик и фашист".
Мы также сообщали, что в своё время Мухарский записал видео с оскорблением президента Зеленского и его земляков.