Президент Сербии Александр Вучич заявил с Красной площади, что не опасается наказания от Евросоюза за свою поездку в Россию на парад, посвящённый победе над гитлеровской Германией.

Об этом сообщает издание AFP.

Так, сербский лидер Вучич, прибывший в Москву вопреки угрозам руководства ЕС, закрытию воздушного пространства соседних с РФ стран и даже недавно перенесённому недомоганию, дал интервью сербскому телевидению с Красной площади в Москве.

"Меня совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет. Меня выбрал сербский народ, меня избрали граждане Сербии. Меня не выбирают ни в Риге, ни в Таллине, ни в Вильнюсе, ни где бы то ни было ещё", – заявил Вучич.

"Что касается Европейского союза – я уверен, что Сербия останется на европейском пути. Если они захотят кого-то наказывать, пусть наказывают меня", – добавил политик.

Напомним, президент Сербии заболел во время визита в США и отменил все встречи.

Сам Вучич заявлял, что планировал встретиться с американским лидером Дональдом Трампом и другими высокопоставленными членами Республиканской партии Америки.

Ранее Александр Вучич анонсировал военный союз между Сербией и Венгрией.