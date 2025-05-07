Руководство Украины и Совета Европы, а также министры иностранных дел десятков стран 9 мая во Львове подпишут документы о создании специального трибунала, который будет заниматься агрессией России против Украины.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел нескольких стран.

Как сказано в заявлении, основная группа завершает подготовительную экспертную работу над проектами правовых документов, необходимых для создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Трибунал сможет осуществлять правосудие, "привлекая к ответственности тех, кто несет наибольшую ответственность за это основное международное преступление, совершенное против Украины".

При этом другие страны и международные организации призывают присоединиться к усилиям трибунала и поддержать его деятельность "с целью расширения международной поддержки специального трибунала".

Напомним, что над созданием этого трибунала Европарламент ведет работу с начала 2023 года. Тогда он проголосовал за образование международного трибунала для высшего руководства РФ. Спустя год сообщалось, что стороны могут учредить международный трибунал на основе многостороннего соглашения или принять упрощенное решение на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы.