Администрация президента США Дональда Трампа сворачивает усилия по расследованию военных преступлений России в Украине.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

С начала своей работы команда нового президента предприняла шаги по выходу из международной группы во главе с Евросоюзом, сократила работу группы в составе Минюста США, свернула программу по изъятию активов подсанкционных российских олигархов, освободила должность координатора сбора разведданных о преступлениях РФ, распустила его межведомственную рабочую группу.

Демократ из Палаты представителей Джейсон Кроу считает, что "эта администрация готова отпустить Путина с крючка".

Ранее агентство Reuters писало, что Соединенные Штаты прекращают финансирование расследований военных преступлений в Украине.

Между тем война в Украине идет 1155-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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