Соединенные Штаты выходят из "Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины".

Об этом Вашингтон уведомил европейских чиновников, пишет со ссылкой на свои источники газета The New York Times.

К этой группе, созданной для расследования действий в том числе президента РФ Владимира Путина, администрация бывшего лидера США Джо Байдена присоединилась в 2023 году.

"Решение свидетельствует об отходе администрации Трампа от политики Байдена по привлечению Путина к личной ответственности", - пишет издание.

К тому же центр занимался расследованиями против Беларуси, Северной Кореи и Ирана. Группа заседает в Гааге, США в ней представлял старший прокурор, который работал со следователями из Украины, стран Балтии и Румынии.

Администрация Трампа также сокращает работу "Группы по ответственности за военные преступления", созданной в 2022 году генеральным прокурором Мерриком Гарландом. Она координировала усилия министерства юстиции США по привлечению к ответственности россиян за военные преступления.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека.

Также в Белом доме сообщали, что Соединенные Штаты пересмотрят свое членство в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).