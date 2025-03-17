США выходят из международной группы по расследованию преступлений России в Украине - The New York Times
Соединенные Штаты выходят из "Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины".
Об этом Вашингтон уведомил европейских чиновников, пишет со ссылкой на свои источники газета The New York Times.
К этой группе, созданной для расследования действий в том числе президента РФ Владимира Путина, администрация бывшего лидера США Джо Байдена присоединилась в 2023 году.
"Решение свидетельствует об отходе администрации Трампа от политики Байдена по привлечению Путина к личной ответственности", - пишет издание.
К тому же центр занимался расследованиями против Беларуси, Северной Кореи и Ирана. Группа заседает в Гааге, США в ней представлял старший прокурор, который работал со следователями из Украины, стран Балтии и Румынии.
Администрация Трампа также сокращает работу "Группы по ответственности за военные преступления", созданной в 2022 году генеральным прокурором Мерриком Гарландом. Она координировала усилия министерства юстиции США по привлечению к ответственности россиян за военные преступления.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека.
Также в Белом доме сообщали, что Соединенные Штаты пересмотрят свое членство в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).