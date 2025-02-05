Соединенные Штаты пересмотрят свое членство в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Соединенные Штаты проведут пересмотр своего членства в ЮНЕСКО. Эта проверка должна возглавляться госсекретарем в координации с послом Соединенных Штатов при ООН. Она должна быть завершена в течение 90 дней с даты этого указа. Обзор будет включать оценку того, поддерживает ли ЮНЕСКО интересы Соединенных Штатов. В частности, обзор будет включать анализ любых проявлений антисемитизма или антиизраильских настроений внутри организации", – говорится в заявлении.

Напомним, что в 2017 году администрация президента Дональда Трампа приняла решение покинуть организацию. В Вашингтоне отмечали, что такое решение "отражает обеспокоенность США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации и сохраняющейся в ЮНЕСКО антиизраильской предвзятостью". Решение вступило в силу только через год.

В июле 2023 года США официально вернулись в ЮНЕСКО после пятилетнего отсутствия.

Как мы писали, на днях президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека. США давно обвиняли Совет ООН в предвзятом отношении к Израилю и в том, что он покрывает правительства, которые нарушают права человека.