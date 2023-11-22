Украину впервые избрали в состав Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение было принято на 24-й сессии Генеральной ассамблеи стран-участниц Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия в Париже.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Это историческое для Украины событие и важный шаг в развитии и защите культурного и природного наследия Украины. Благодарим страны - участницы Конвенции за высказанное солидарное решение в поддержку Украины. Сейчас важнее, чем когда-либо объединиться для защиты нашего культурного наследия", – заявил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Избрание Украины в Комитет Всемирного наследия открывает новые возможности для активного участия в реализации Конвенции, отмечают в ведомстве.

Ранее в ЮНЕСКО сообщили, сколько украинских объектов культуры пострадали с начала вторжения с РФ.

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