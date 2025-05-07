Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Эстония не разрешила ему пролёт над своей территорией для визита в Москву.

Об этом глава словацкого правительства заявил в видеообращении на своей странице в Фейсбуке.

Роберт Фицо назвал такую меру сознательной попыткой сорвать его поездку в Россию. Он добавил, что будет найден альтернативный маршрут.

Напомним, премьер Словакии отверг призыв Евросоюза не посещать парад 9 мая в России.

На днях словацкая пресса писала о возникших проблемах со здоровьем у Фицо перед поездкой в Москву. Отмечалось, что премьер Словакии несколько раз отменил свою рабочую программу в последний момент.

Ранее мы писали, что власти Литвы запретили перелет в воздушном пространстве своей страны самолета президента Сербии Александара Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая. Президенту Сербии пришлось делать крюк и лететь через Азербайджан, чтобы добраться до Москвы.

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