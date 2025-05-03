Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в прошедшие дни несколько раз отменил свою рабочую программу в последний момент.

Об этом сообщил местный новостной портал Tvnoviny, полагая, что у главы словацкого правительства возникли проблемы со здоровьем.

Так, Фицо отказался от участия в торжествах по случаю Первомая в Словакии. Он также не смог, как намеревался, выразить солидарность с трудящимися, отработав ночную смену в качестве рабочего на хлебозаводе в городе Нитра. Были перенесены сроки его лекции для студентов Оксфордского университета в Великобритании.

О причинах изменений в программе главы правительства официальные источники не информируют.

В то же время, согласно информации Tvnoviny, причинами отмены целого ряда мероприятий являются возникшие после пережитого в прошлом году покушения серьёзные проблемы со здоровьем Фицо.

Напомним, Роберт Фицо собирался ехать на парад в Москву 9 мая.

Ранее о внезапных проблемах со здоровьем заявил ещё один европейский лидер, который заявил, что поедет в Россию – президент Сербии Александар Вучич.

Между тем Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад 9 мая.