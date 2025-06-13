Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал народ Ирана к борьбе с действующей властью.

Обращение политика опубликовали телеграм-каналы.

При этом Нетаньяху заявил, что режим в Иране "ещё никогда не был слабее, чем сейчас".

"Народ Ирана и народ Израиля были друзьями со времен Кира Великого (персидский царь из династии Ахеменидов, который разбил вавилонян в VI веке до нашей эры и вернул иудеев из изгнания в Палестину - Ред.) Пришло время иранскому народу объединиться вокруг своего флага и своего исторического наследия, отстаивая свою свободу от злого и угнетающего режима.

Он никогда не был слабее, чем сейчас. Это – ваш шанс встать и позволить вашим голосам быть услышанными. Женщина, жизнь, свобода!" – заявил глава израильского правительства.

Нетаньяху заявил, что Израиль предпримет "больше действий против Ирана" после сегодняшней ответной ракетной атаки Тегерана, утверждая, что Израиль уже уничтожил "значительную часть" запаса иранских баллистических ракет.

Вслед за премьером глава Минобороны Израиль Кац заявил, что "Иран пересёк красные линии, когда осмелился выпустить ракеты по гражданским населённым пунктам в Израиле. Мы продолжим защищать граждан Израиля и обеспечим то, чтобы режим аятолл понёс очень высокую цену за свои преступные действия".

По имеющимся данным, в настоящее время Нетаньяху проводит консультации с силовыми ведомствами касательно дальнейших боевых действий против Тегерана.

Справка: Стремясь обезопасить пограничные с Египтом земли, в июле 586 года до н. э., после очередного восстания Иудеи, вавилонский царь Навуходоносор II захватил и уничтожил Иерусалим. При этом был разрушен Первый Храм. Вавилоняне вывели из страны огромное количество пленных, составившее примерно десятую часть от общего населения страны. Иудейское государство было уничтожено: на его территории Навуходоносор II создал вавилонскую провинцию Иехуд, и для евреев начался великий плен, который продолжался почти 70 лет

Ранее "Страна" писала, что главная цель Тель-Авива – устроить внутренние протесты в Иране и свергнуть режим аятолл.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанёс масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших – командующий Корпусом стражей исламской революции Салами и начальник Генштаба. Тегеран пообещал, что ответит на действия Израиля "жёстким возмездием" и поднял красный флаг мести.

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