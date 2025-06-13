Военизированная группировка шиитов-зейдитов, действующая на территории Йемена, заявила о нанесении удара по Израилю.

Кадры с поднимающемся столбом дыма публикуют местные телеграм-каналы.

Взрывы были слышны в районе Иерусалима и Хеврона (Палестинская автономия).

Оман заявляет о попадании баллистической ракеты в цель. Тель-Авив – что все ракеты были сбиты.

Ранее в New York Times писали, что президент США Дональд Трамп договорился с хуситами о прекращении огня из-за нерезультативности американских бомбардировок.

Оманские чиновники предложили перемирие, при котором Штаты прекратят бомбардировки, а хуситы не будут атаковать американские корабли. Трамп согласился и похвалил хуситов за "храбрость".

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанёс масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших – командующий Корпусом стражей исламской революции Салами и начальник Генштаба. Тегеран пообещал, что ответит на действия Израиля "жёстким возмездием" и поднял красный флаг мести.

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