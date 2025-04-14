Россияне чувствуют себя как в апреле 1945 года: они верят, что победа у них в руках. Хотя их территориальные завоевания в последнее время скромны, по расходу ресурсов они гораздо успешнее Украины.

Об этом заявил австрийский военный эксперт Маркус Райснер в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

Он считает, что Запад должен либо значительно усилить поддержку Украины, либо как можно скорее закончить войну.

По мнению Райснера, является ошибкой считать медленное продвижение России свидетельством того, что она не сможет добиться успехов.

"Главная ошибка в логике - измерять военные успехи по территориальным приобретениям. Это война на истощение. Успех определяется не по захваченным территориям, а по расходу ресурсов. Как только у одной из сторон ресурсы закончатся, события могут начать развиваться очень быстро", - сказал он и согласился с утверждением, что время работает на Россию.

"Важный вопрос не в том, как долго продержится Россия, а как долго сможет продержаться Украина", - добавил эксперт.

Он заявил, что после краха своей стратегии быстрой войны РФ перешла к войне на истощение.

"Нас формирует англосаксонская военная доктрина, возникшая из опыта Второй мировой войны и основанная на стремлении сломить противника быстрыми ударами. В войнах против Ирака США начинали с массированного первого удара, за которым следовало стремительное наступление. То же самое ожидалось и от российского вторжения в Украину. Когда России не удалось быстро взять Киев, поспешно объявили о провале Москвы. Но как российская, так и ранее советская военная доктрина предусматривает: в случае неудачного наступления немедленно переходить к войне на истощение", - объяснил Райснер.

При этом он считает, что "у администрации Трампа нет рычагов давления на Путина", поэтому прорыва в переговорах вряд ли стоит ждать.

"США ясно дали понять, что хотят спокойствия в Европе, чтобы сосредоточиться на Китае. Россия в этой ситуации выжидает, какие уступки предложат американцы", - говорит Райснер.

Он полагает, что Путин сейчас "выглядит гораздо более уверенным".

"Примечательно и объявление о рекордном призыве 160 000 человек этой весной. Иначе говоря, россияне чувствуют себя как в апреле 1945 года на Зееловских высотах, глядя на Берлин: они верят, что победа у них в руках", - говорит Райснер.

По его словам, Москва может воевать еще два-три года, поскольку Китай поставляет важные комплектующие, Иран - дроны, Северная Корея - миллионы артиллерийских снарядов. А Индия, покупая сырье, пополняет российскую казну.

По мнению Райснера, нужно либо срочно заканчивать войну в Украине, либо "идти до конца" в противостоянии Запада с Россией.

"Коренная проблема в том, что Кремль готов идти до конца ради своих целей в Украине, а Запад - нет. Если Европа и Америка не хотят дать Украине всё необходимое для победы, тогда войну нужно завершать как можно скорее. Всё остальное аморально. Либо мы принимаем, что оказались в заложниках у России и говорим это украинцам прямо, либо говорим Москве: "Хватит" - и идем до конца. Но тогда возникает вопрос, сдастся Путин или произойдет эскалация, потому что и Россия пойдет до конца. Ответа никто не знает, ведь мы всего лишь исторические однодневки. Мы вступаем на неизведанную территорию", - говорит эксперт.

При этом он не верит в масштабное нападение России на Европу, о чем твердят европейские и украинские политики.

"Я не думаю, что 1-я гвардейская танковая армия России пойдет на Центральную Европу. Россия гораздо успешнее ведет гибридную войну и раскалывает общественное мнение в Европе. Массовое нападение на Центральную Европу могло бы вызвать как раз то единство, которого Кремль боится", - утверждает Райснер, при этом не исключая конфликтов на периферии восточной Европы.

Ранее замглавы отдела Восточной Европы и Евразии Германского института международных и внешнеполитических дел Янис Клюге заявил, что россияне стали активнее записываться на войну в Украине в ожидании ее скорого завершения.

Война в Украине идет 1146-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.