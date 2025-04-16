В России по делу о краже бюджетных средств на строительстве укреплений задержан бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, который исполнял обязанности в момент начала наступления ВСУ в регионе.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По их данным, Смирнова задержали сегодня утром в его доме.

На бывшего чиновника дал показания как на соучастника бывший гендиректор "Корпорации развития Курской области" Владимир Лукин, арестованный в декабре 2024 года по делу о хищении при строительстве фортификаций на Курщине в в приграничных районах.

Следствие также изучает возможную причастность обоих к махинациям с государственными средствами фонда ЖКХ в Ивановской области, где они работали раньше. Подробности дела пока не разглашаются, но речь может идти о многомиллионных суммах, выведенных с помощью фиктивных контрактов.

Смирнов, занимавший пост губернатора Курской области с сентября по декабрь 2024 года, покинул должность по собственному желанию. Тогда это связали с неудачным управлением регионом на фоне вторжения ВСУ. Однако уже в декабре СМИ сообщили, что отставка могла быть вызвана началом расследования о хищениях при возведении укреплений, на которые государство выделило 15 миллиардов рублей.

Как мы писали, 5 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин назначил вместо Смирнова бывшего журналиста "Московского комсомольца" Александра Хинштейна.

Между тем армия РФ продвигается в Курской области, выдавливая ВСУ.