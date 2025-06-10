Мэр Киева Виталий Кличко предлагает назначить новый секретарем Киевского городского совета депутата от фракции "Голос" Зою Ярош.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, такое предложение он уже озвучил всем фракциям.

"Определился с кандидатурой на нового секретаря Киевсовета и предложил всем фракциям присоединиться к его обсуждению. После консультаций внесу в сессионный зал на этот пост кандидатуру депутата от фракции "Голос" Зои Ярош", - написал Кличко.

Зоя Ярош

Ранее источники "Страны" сообщали, что Офис президента хочет назначить секретарем горсовета главу Киевской государственной военной администрации Тимура Ткаченко, чтобы в конечном счете убрать Кличко с поста мэра. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале. Поэтому в настоящее время мэр, вероятно, пытается перебить этот сценарий, выдвигая своего кандидата.

В конце мая столичный глава выступил с резкой критикой действий центральной власти, обвинив ее в наступлении на демократию под прикрытием войны.

Для чего Банковая объявила войну мэру Киева, мы рассказывали в отдельной статье.