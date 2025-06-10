Кличко предложил назначить новым секретарем Киевсовета Зою Ярош из "Голоса"
Мэр Киева Виталий Кличко предлагает назначить новый секретарем Киевского городского совета депутата от фракции "Голос" Зою Ярош.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, такое предложение он уже озвучил всем фракциям.
"Определился с кандидатурой на нового секретаря Киевсовета и предложил всем фракциям присоединиться к его обсуждению. После консультаций внесу в сессионный зал на этот пост кандидатуру депутата от фракции "Голос" Зои Ярош", - написал Кличко.
Зоя Ярош
Ранее источники "Страны" сообщали, что Офис президента хочет назначить секретарем горсовета главу Киевской государственной военной администрации Тимура Ткаченко, чтобы в конечном счете убрать Кличко с поста мэра. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале. Поэтому в настоящее время мэр, вероятно, пытается перебить этот сценарий, выдвигая своего кандидата.
В конце мая столичный глава выступил с резкой критикой действий центральной власти, обвинив ее в наступлении на демократию под прикрытием войны.
Для чего Банковая объявила войну мэру Киева, мы рассказывали в отдельной статье.