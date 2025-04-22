Банковая хочет отстранить столичного мэра Виталия Кличко от власти в Киеве и передать ее главе Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко.

Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат Виктория Сюмар.

"Схема желаний" власти по Киеву выглядит так: двух депутатов от "Удара" "склоняют" сложить мандаты, чтобы в Киевсовет зашел Тимур Ткаченко. Да, тот самый Ткаченко, которого Банковая назначила быть председателем ГВА, ранее был "ударником" и есть в их списках (то есть в списках партии Кличко на выборах в Киевраду в 2020 году - Ред.). Дальше его нужно избрать секретарем, а Кличко отстранить. По какому-то подозрению или что-то в этом роде", - написала Сюмар.

Напомним, в конце января Кличко выступил с заявлением о "попытке разбалансировать власть в Киеве и уничтожить местное самоуправление". Он обвинил нового главу КГВА Тимура Ткаченко в попытке "перехватить полномочия мэра, городского совета и Киевской городской государственной администрации".

Ткаченко опроверг эти обвинения, но отметил, что военная администрация будет делать для киевлян то, что "не может сделать мэрия", не устраивая из этого "шоу".

Подробно о противостоянии Кличко с Офисом президента мы писали в отдельном материале.