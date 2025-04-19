Противостояние Офиса президента и мэра Киева Виталия Кличко в последнее время серьезно обострилось.

Практически каждую неделю возникают новые скандалы с представителями его окружения, против которых возбуждают уголовные дела.

Буквально на днях подозрение в организации незаконного выезда мужчин из Украины было объявлено заместителю главы КГГА Прокопиву. Ранее был вынужден уйти в отставку близкий к Кличко секретарь Киеврады Владимир Бондаренко, который проходит по другому уголовному делу - "смотрящего" Дмитрия Комарницкого (теперь Кличко лично вынужден вести заседания Киеврады). По этому же делу уже является подозреваемым еще один заместитель мэра Оленич (уже уволен).

Сам Кличко формально не является фигурантом ни одного из дел, однако все эти скандалы сопровождаются, стараниями Банковой, мощной пиар-кампанией в СМИ и соцсетях, в которой мэра связывают с каждым из них.

Кличко пытается бить в ответ. Так, он провел решение Киеврады, которое расширило полномочия городского головы. Назначенный президентом начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, у которого конфликт с Кличко, настаивает, что мэр таким образом блокирует работу КГВА, за то, что та "стремится навести порядок в столице".

Также Кличко пытается заручиться внешней поддержкой в лице западных послов и политиков.

Но главной проблемой для Офиса президента в окончательном "обнулении" Кличко вплоть до принуждения его к отставке, является то, что у мэра есть прочное большинство в Киевраде, которое состоит из фракции его собственной партии и враждебной Зеленскому "Евросолидарности" Порошенко. Опираясь на этот базис, мэр может чувствовать себя достаточно уверенно, несмотря на все уголовные дела против своих соратников (которых он тут же отправляет в отставку, отстраняясь как бы от причастности к вменяемым им махинациям).

Объявлять же подозрение самому Кличко власти пока не решаются.

Однако, Офис президента готовит по мэру удары и другого характера. В политических кругах идут разговоры, что Банковая намерена провести законопроект об ограничении до двух количества сроков пребывание на должности городского головы. Такая норма не позволила бы Кличко участвовать в новых выборах. Хотя, в таком случае на выборы мог бы пойти его брат Владимир.

Отдельный вопрос - будет ли вообще местная избирательная кампания (по плану она должна пройти в конце октября 2025 года), ведь война продолжается. И это уже создает правовую коллизию. Если выборы не будут проведены, а полномочия местных органов власти после октября 2025 года истекут, то смогут ли они и далее исполнять свои обязанности? Либо президент получит право их лишить власти, передав все рычаги по управлению городами назначенным им военным администрациям?

Подробности - в статье "Страны".

Минус секретарь

Банковая и Кличко снова обменялись сериями ударов.

Мэр еще не оправился от последствий скандала с экс-депутатом Киеврады Денисом Комарницким. Как сообщала "Страна", Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили, что вскрыли схемы "дерибана" столичной земли, в которых одну из ключевых ролей играл важный игрок строительно-земельного рынка Киева Комарницкий (он уже сбежал за границу). Его и подозреваемых сообщников разговоры тайно записывали и считывали в переписках на протяжении долгого времени. Следователи утверждают, что эти записи-"пленки" будут важной уликой.

По делу также проходят ряд столичных чиновников, в том числе заместитель председателя Киевской государственной горадминистрации Петр Оленич, а также депутаты Киевсовета.

Более того, в "пленках Комарницкого" фигурирует, помимо прочих лиц, Владимир Бондаренко, занимавший двойную должность - замгородского головы - секретаря Киевсовета.

С ним Комарницкий на записях обсуждает попадание земельных вопросов в повестку дня заседаний.

Бондаренко - функционер, близкий к Кличко и хорошо знающий изнанку работы киевской власти. Неудивительно, что секретаря горсовета начали сразу "сбивать" оппоненты мэра.

Глава КГВА Ткаченко потребовал от Кличко немедленно уволить всех участников "земельного" скандала, заявив, что все они так или иначе связаны с руководством города.

"Потому что те, кто руководят Киевом, одновременно - фигуранты коррупционных схем и даже входят в Совет обороны Киева", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

В сессионном зале отставки Бондаренко с должности секретаря требовала фракция СН.

Тайное голосование проходило бюллетенями в урну. Из 96 бюллетеней - 34 за отставку секретаря, 23 - против, 38 - воздержалось. Чтобы решение прошло, нужен был 61 голос (всего в Киевсовете 120 депутатов). Но, как видим, голосов не хватило, что было воспринято как демонстративный шаг Кличко, который таким образом показал, что Банковая и подконтрольная ей СН на Киевраду не влияет и ее по-прежнему контролирует только мэр вместе с партнерами по "Евросолидарности".

Правда, затем Бондаренко уже сам подал в отставку и она была поддержана Киеврадой. То есть, ушел он формально не по требованию "слуг", а по собственной воле.

На днях был взят под стражу еще один заместитель Кличко Владимир Прокопий (представитель партии Порошенко). Ему вручили подозрение в организации "схемы переправки призывников через госграницу".

Это не первое обвинение в адрес Прокопива. Предыдущий скандал был осенью прошлого года, когда в СМИ появились публикации о завладении рядом объектов коммунальной недвижимости в Киеве его друзьями. Тогда Кличко отстранил Прокопива от исполнения обязанностей.

Сейчас заммэра свою вину отрицает и говорит о "преследовании оппозиции".

"Почему это происходит именно сейчас? Кроме системного преследования "Европейской солидарности" имеет место также попытка еще зачистить местное самоуправление в Киеве и взять под контроль Киевсовет, путем избрания секретаря, ориентированного на Офис президента, который должен противодействовать избранному городскому голове Кличко. А вы говорите, подготовка к выборам не ведется... Кому-то борьба за Украину, а кому-то - за власть в Украине, абсолютную, не гнушаясь никакими методами", - настаивает Прокопив.

Потенциально опасным для Кличко ударом может стать уголовное дело против Артура Палатного - ближайшего к Кличко бизнесмена. Его фамилия в СМИ активно упоминается как одного из фигурантов дела Комарницкого. Его задержание и вручение подозрения прогнозируют уже давно, но пока этого не произошло. Хотя, потенциально, это мог быть очень сильный удар лично по Кличко, который показал бы, что "снаряды ложатся уже совсем рядом".

Собственно, Кличко, очевидно, и является конечной целью всех этих ударов.

"Кличко воспринимается Зеленским и Офисом президента как фактор опасности. Хоть рейтинг его в народе в масштабах страны и не велик, однако он контролирует столицу с ее огромными по украинским меркам финансовыми потоками, на которые хотели бы сесть и люди Банковой. Он узнаваем на Западе и пользуется там влиянием. Наряду с Порошенко это одна из потенциальных "точек сборки" оппозиции Зеленскому. Кличко может дать его конкурентам, например, Залужному, если тот пойдет на выборы, как организационную, так и финансовую помощь. Поэтому власти его и пытаются "сбить". Задача минимум - обнулить его рейтинг, чтоб он не смог переизбраться на второй срок. Задача максимум - добиться его досрочной отставки с передачей власти человеку, на которого укажет Банковая", - говорит источник, близкий к Офису президента.

На что рассчитывает Кличко

В то же время, пока далеко не факт, что описанный выше план будет претворен в жизнь.

Кличко за много лет на посту мэра уже научился "отводить" от себя коррупционные скандалы. Метод не хитрый: как только против одного из его приближенных возбуждают дело, он тут же его увольняет или же "отстраняет на время расследования", заявляя, что "готов оказать содействие органам в борьбе с коррупцией". На его место назначается другой человек Кличко и город управляется как и прежде.

В СМИ могут сколько угодно связывать мэра с коррупционными схемами. Но, как показала практика, на его популярности в городе это почти не сказывается. Нападки на себя Кличко отбивает встречными обвинениями в адрес Банковой в "узурпации власти".

Против же самого мэра уголовные дела пока не возбуждают.

"Причин две. Первая - в Киеве так выстроена схема управления коррупционными потоками, что мэр формально к ней не причастен. Все замыкается на его заместителей и Киевраду. Привязать лично Кличко к схемам не просто, хотя все знают, что воровство и махинации в столице грандиозные. Второе - Кличко все ж таки популярная фигура в Украине и на Западе. Даже не как политик, а как один из символов страны. Поэтому, не имея четкой доказательной базы против Кличко, отдать команду взять его под стражу на Банковой не решаются. По крайней мере пока. Но, если сильно будет досаждать, то ничего исключать нельзя. Пока же делается ставка на массированное давление на него и дискредитацию с целью снизить его влияние или даже вынудить уйти в отставку", - говорит источник в силовых структурах.

Однако, на пути решения данной задачи есть ключевое препятствие - Киеврада.

Ее сейчас прочно контролирует коалиция из партии Кличко "Удар" и партии Порошенко "Евросолидарность". Из 120 депутатов у них 61. Также часто им помогают другие фракции - "Единство" и "Батькивщина".

Поэтому, например, несмотря на то, что освободилось кресло секретаря Киеврады, нет никаких шансов на то, что туда Офис президента поставит своего человека. Скорее всего, это будет также представитель партии "Удар".

"Контроль Кличко и Порошенко над Киеврадой блокирует любые попытки Банковой повлиять на управление Киевом. Можно пересажать хоть всех замов Кличко и глав комитетов Рады, но на их место придут такие же. Без развала большинства в Киевраде нанести политический удар по мэру Банковая не сможет. А большинство вряд ли развалится, так как завязано оно на двух врагов Офиса - самого Кличко и Порошенко. И они будут держаться друг друга. Но осенью ситуация может поменяться и связано это с приближающейся датой местных выборов", - говорит источник.

Полномочия по осени считают

Речь идет о том, что, по графику, новые выборы в местные органы власти должны быть проведены в последнее воскресенье октября этого года.

И, соответственно, заканчивается пятилетний срок, на который мэр Киева, как и другие городские, поселковые и сельские головы, а также местные советы были избраны.

Велика вероятность, что местные выборы, как президентские и парламентские, не состоятся из-за продолжающейся войны и военного положения, в период которого нельзя проводить избирательные кампании.

На днях Верховная Рада продлила ВП до 6 августа, и нельзя исключать, что сделает это снова.

Как писала "Страна", в Конституции говорится об автоматическом продлении полномочий парламента, если окончание их срока выпало на ВП. Насчет действия полномочий президента были споры, в ходе которых решено было ссылаться на принцип непрерывности власти.

А вот по полномочиям местных органов власти, вопрос открытый.

Впрочем, многие эксперты считают, что к ним должен быть применен тот же принцип, что и к президенту - продление полномочий на время действия военного положения до новых выборов.

Так, например, считает бывший руководитель Комитета избирателей Украины, соавтор нынешнего Избирательного кодекса Александр Черненко. "По аналогии с президентскими местные выборы мы тоже не можем провести, так как это запрещено законом о военном положении. Можно поменять закон, но на это, как я думаю, никто не пойдет, так как безопасность избирательного процесса в случае продолжения боевых действий невозможно полностью обеспечить", - комментирует Черненко "Стране".

Эксперт-конституционалист Юлия Кириченко в беседе со "Страной" также говорит, что полномочия должны быть продлены.

"В разделе 3 Конституции говорится о гарантии свободного волеизъявления. Мы не можем его обеспечить. Другие свободы - слова, собраний, перемещения и т.д - также ограничены. И продолжается война, и ракета может прилететь в любой уголок страны. Условий для проведения безопасных демократических выборов нет. Полномочия местного самоуправления должны продлеваться", - говорит эксперт.

Однако, источник близкий к Банковой полагает, что Зеленский может использовать по отношению к местным властям древний принцип "что позволено Юпитеру, не позволено быку".

"Я бы не исключал варианта, что президент объявит полномочия мэров и прочих местных руководителей истёкшими и передаст всю власть на местах назначенным им военным администрациям", - говорит источник.

На тот случай, если военное положение все же отменят, и местные выборы нужно будет проводить, у Банковой, возможно, уже есть универсальное решение, как очистить поле от конкурентов типа Кличко и ряда других мэров.

Александр Черненко написал на своей странице в Facebook, что "слуги" в парламенте собирают голоса под законопроект, который ограничит количество сроков пребывания на должности городских голов - максимум два.

"Не подряд. А вообще. Инициатива выглядит как универсальная, но в первую очередь бьет по тем, кто уже давно у власти на местах: Кличко в Киеве, Садовой во Львове, Труханов в Одессе, Филатов в Днепре – список длинный. Если под эту инициативу найдут голоса, то на следующих местных выборах мы можем получить полный перезапуск власти на местах", - утверждает Черненко.

При этом официально в Раде не подтверждали, что такой законопроект готовится.

Политолог Андрей Золотарев допускает, что такой вариант действительно рассматривается. "Это будет легко продать народу: мол, мы хотим покончить с клановостью, разогнать "региональных князьков", которых невозможно убрать из кресел. На законопроекте о двух сроках можно построить хорошую кампанию. Но если и так плохо сработает или вообще не сработает, в особо важных случаях - как с Кличко - могут перейти к силовым вариантом. Будут убирать из кресла под каким-то благовидным предлогом. Киев к выборам нужно контролировать, этому своим примером Янукович всех научил", - говорит эксперт "Стране".

Собеседник из числа депутатов Киеврады, поддерживающих Кличко, говорит, что вариант с двумя сроками в отношении мэра может и не сработать.

"Это будет удар в штангу. Ведь на выборы может пойти еще один Кличко с такими же инициалами - брат Владимир. А Виталий, например, будет в партийном списке. И первый станет мэром, если изберут, а второй - секретарем Киевсовета. Схемы могут быть разные. Кличко сдаваться не будет", - говорит источник.

Владимир Кличко (слева) может пойти на выборы вместо брата. Фото: Telegram-канал мэра Кличко