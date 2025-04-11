Суд приостановил решение Киевсовета о расширении полномочий мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил в соцсети X.

В публикации также говорится, что Ткаченко лично подал иск в суд. В настоящее время в суде изучают законность решения Киевского горсовета.

Напомним, в начале апреля Киевсовет проголосовал за решение о том, чтобы КГВА в условиях военного положения могла осуществлять свои полномочия только за подписью мэра. В начале марта этот проект решения подал Кличко.

После этого Ткаченко в своем телеграм-канале написал, что Кличко пытается лишить КГВА права принимать решения.

Сегодня бывший народный депутат Александр Черненко сообщил, что фракция "Слуги народа" готовит новый законопроект, который ограничит количество каденций для городских глав: мэром можно будет избираться максимум дважды за всю жизнь. Если закон примут, он лишит Виталия Кличко возможности дальше быть мэром Киева, Геннадия Труханова - мэром Одессы, Бориса Филатова - мэром Днепра, а Андрея Садового - мэром Львова.