Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики предлагает ограничить полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по проверке чиновников.

Комитет, возглавляемый Анастасией Радиной, бывшей сотрудницей Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, подготовил ко второму чтению законопроект №12 374-д, который предлагает разрешить НАПК проводить мониторинг образа жизни чиновников и их семей только за период их пребывания в статусе субъекта декларирования.

Например, если гражданин в 2018 году не был чиновником, а в 2019 году стал им, то НАПК не сможет провести мониторинг его образа жизни за 2018 год. Также законопроект отводит на мониторинг не более трех месяцев.

В свою очередь НАПК заявляет, что предложенные изменения "могут уничтожить инструмент мониторинга образа жизни чиновников", и призывает Раду не принимать законопроект.

Ранее мы писали об опросе НАПК, в ходе которого выяснилось, что большинство украинцев и предпринимателей считают, что в 2024 году в стране вырос уровень коррупции.

СМИ также сообщали, что зарплаты украинских чиновников в 3-10 раз выше средних зарплат по стране.