Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры с одной стороны и бывшим народным депутатом из "Слуги народа" Ириной Кормышкиной и ее мужем Юрием, экс-депутатом облсовета, - с другой о признании виновности. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на 5 лет, но освободил от его отбывания с испытательным сроком в 2 года.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Кроме назначения испытательного срока Кормышкину обязали перечислить 20 миллионов гривен в государственный бюджет и еще 2 миллиона гривен - на нужды ВСУ.

Напомним, в октябре НАБУ и САП выдвинули Кормышкиной подозрение в незаконном обогащении на более чем 20 миллионов гривен. Следствие установило, что нардеп в 2021-2022 годах завладела активами, которые более чем на 20 миллионов превышают ее официальные доходы и сбережения за этот период. Ее официальный доход составил не более 2,7 миллиона гривен.

В феврале прокурор САП направил в суд обвинительный акт с двумя соглашениями о признании виновности Кормышкиной и ее мужа . По словам прокурора, соглашения были инициированы стороной защиты еще на стадии досудебного расследования.

14 марта подозреваемая в незаконном обогащении экс-нардеп и ее супруг признали вину и заключили сделку со следствием.







