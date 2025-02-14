Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил под стражу народного депутата Виктора Бондаря, которого подозревают в организации завладения более 140 миллионов гривен при закупке кабелей "Укрзализныци".

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ об изменении меры пресечения действующему нардепу, утвержденное и.о. генерального прокурора.

Причиной стало то, что Бондарь не внес 100 миллионов гривен залога, установленные первым решением суда.

Заслушав доводы сторон, суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 миллионов гривен залога.

Бондаря взяли под стражу в зале суда.

Ранее "Страна" писала о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Бондарю, руководителю организованной группы, разоблаченной на завладении средствами "Укрзализныци" при закупке кабелей.

По этому делу подозрение сообщили также бывшему советнику Офиса президента, скандальному сотруднику СБУ Артему Шилу.

Еще мы сообщали, что ВАКС арестовал экс-главу одного из департаментов СБУ по подозрению в закупках по завышенным ценам.