Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении действующему народному депутату, руководителю организованной группы, разоблаченной на завладении средствами "Укрзализныци" при закупке кабелей.

Об этом заявили в НАБУ.

Имя нардепа в пресс-релизе не называется, но, по данным "Страны", речь идет о беспартийном и внефракционном Викторе Бондаре, который ранее возглавлял депутатскую группу "За будущее".

По данным следствия, подозреваемый и его сообщник-предприниматель разработали схему поставки продукции "Укрзализныци" по завышенным ценам. Для этого они сговорились с членами другой организованной группы, в состав которой входило должностное лицо УЗ. Действуя как своеобразный "бэк-офис" нардепа и компаньона, члены второй организованной группы за определенный процент от суммы закупок обеспечивали победу подконтрольных предпринимателю компаний в закупках.

В результате в течение 2021-2022 гг. в тендерах УЗ на поставку кабельно-проводниковой продукции незаконно победили подконтрольные предпринимателю компании. Таким образом "Укрзализныця" заключила договоры с подконтрольными предприятиями, которые поставляли ей продукцию по ценам выше рыночных.

В результате реализации схемы "Укрзализныця" понесла убытки на более чем 140 млн грн.

Действия нардепа квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. В общей сложности о подозрении по указанным статьям сообщили 8 лицам.

Ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную аферу в дорожной сфере, в результате которой во время войны госбюджет понес более 286 млн грн убытков.

Между тем по статистике только 1,5% осужденных за время войны коррупционеров получили тюремный срок.