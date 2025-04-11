Фракция "Слуги народа" готовит новый законопроект, который лишит Виталия Кличко возможности дальше быть мэром Киева, Геннадия Труханова - мэром Одессы, Бориса Филатова - мэром Днепра, а Андрея Садового - мэром Львова.

Об этом сообщает в Фейсбуке бывший народный депутат Александр Черненко со ссылкой на знакомых парламентариев.

По его данным, "слуги" собирают голоса за этот проект закона, который ограничит количество каденций для городских глав: мэром можно будет избираться максимум дважды за всю жизнь.

"Не подряд. А вообще. Инициатива выглядит как универсальная, но в первую очередь бьет по тем, кто уже давно у власти на местах: Кличко в Киеве, Труханов в Одессе, Филатов в Днепре – список длинный. Если под эту инициативу найдут голоса, то на следующих местных выборах мы можем получить полный перезапуск власти на местах", - написал Черненко.

Официально в парламенте не подтверждали, что готовится такой законопроект. Однако Черненко прикрепил к посту скриншот докуента.

Осенью Филатов заявлял, что против горсовета Днепра "развернута беспрецедентная кампания по уничтожению местного самоуправления".

Мы подробно рассказывали о конфликте Кличко с Офисом президента.