Служба безопасности Украины сообщает о новом подозрении народному депутату Евгению Шевченко, который с ноября прошлого года находится под арестом по делу о государственной измене.

Об этом говорится в пресс-центре СБУ.

По версии следствия, нардеп вымогал деньги у одной из украинских компаний, которая покупала минеральные удобрения в Беларуси.

Дело открыто по статье "мошенничество в крупных размерах".

"Прикрываясь связями с соседним государством, фигурант создавал искусственные препятствия при доставке товаров из Беларуси в Украину, а за их решение требовал взятку в 14,5 млн грн. Задокументировано, что соответствующая сумма поступила на счета коммерческой структуры, принадлежащей сыну нардепа", - пишет СБУ.

Также депутат мог получать регулярные "откаты", предлагая другим украинским предприятиям белорусские квоты на поставку удобрений.

Напомним, по этому делу сегодня Государственное бюро расследований пришло с обысками к бывшему министру инфраструктуры Александру Кубракову. Он отрицает обвинения, но при этом подтвердил знакомство с Шевченко.

"Ни к Евгению Шевченко, ни к Беларуси, ни к закупкам удобрений или каким-либо другим махинациям я не имею никакого отношения. Последний наш контакт состоялся еще до полномасштабного вторжения. Он обращался ко мне как народный депутат к министру инфраструктуры. Никаких других дел или даже общения вне профессиональной деятельности у меня не было, после 22 февраля я знал о жизни Шевченко исключительно из прессы", - написал Кубраков.

Отметим, что, согласно изложенной следственными органами фабуле дела, Шевченко инкриминируются эпизоды, которые имели место как раз до полномасштабного вторжения.

Подробнее о возможной подоплеке обысков у Кубракова мы писали в отдельном материале.

13 июня мы писали, что сидящий с ноября в СИЗО нардеп Шевченко получил новое подозрение от СБУ. На этот раз его подозревают в государственной измене во время войны.