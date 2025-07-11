Государственное бюро расследований сообщило о подозрении по статьям за уклонение от военной службы и завладение чужим имуществом путем мошенничества главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает ГБР.

По версии следствия, Шабунин, чье имя в публикации не названо, систематически уклонялся от военной службы. Согласно материалам дела, активиста мобилизовали в 2022 году, но в течение длительного времени он не появлялся в воинской части, прикрываясь командировками в гражданские учреждения, не входящие в состав Сил обороны. При этом он ежемесячно получал более 50 тысяч гривен денежного обеспечения, несмотря на фактическое отсутствие на службе.

Следствие также зафиксировало использование им внедорожника, ввезенного в Украину в качестве гуманитарной помощи для армии. Машина использовалась в личных целях, в том числе для поездок по Киеву.

Напомним, Шабунин уже давно является фигурантом дела об уклонении от воинской службы. Ранее суд назначил 60 тысяч гривен залога бывшему командиру 207-го батальона теробороны Киева Виктору Юшко, в штате которого в начале войны числился антикоррупционер, но где в реальности не служил.

Сегодня дома у Шабунина прошли обыски.