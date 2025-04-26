Суд установил, что глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин во время своей службы в армии избегал пребывания в районах боевых действий и находился в Киеве.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на определение Печерского районного суда Киева от 24 апреля 2025 года.

В частности, суд установил, что с сентября 2022 по февраль 2023 Шабунин ежемесячно предоставлял командиру воинской части письма от руководства НАПК с просьбой отправить его в Киев.

"Воспользовавшись указанным, последний… не прибыл в подчинение ни одного структурного подразделения НАПК, в связи с чем каких-либо служебных задач в соответствии с полномочиями НАПК не выполнял, а занимался личными делами", - говорится в определении суда.

При этом Шабунин не сообщал командиру, что не выполняет никаких функций и задач в НАПК. А тот, несмотря на отсутствие активиста на службе, подписывал платежные сведения для выплаты Шабунину денежного довольствия, чем был нанесен ущерб госбюджету более чем на 224 тысячи грн.

Также командир, как считает следствие, безосновательно издавал приказы о командировке активиста в гуманитарные центры в Харькове и Николаеве. Хотя сведений о получении гуманитарной помощи вследствие деятельности Шабунина там нет.

Суд предоставил ГБР разрешение на получение информации о местонахождении Шабунина, начиная с 25 февраля 2022 года, по терминалам мобильной связи.

Напомним, ГБР подозревает комбата киевской терробороны, где фиктивно служил Шабунин и получал "боевые", в злоупотреблении служебным положением. В феврале командиру объявили о подозрении.

Ранее о том, что Шабунин числился в армии в начале войны, но фактически в ней не служил, сообщал воюющий в рядах ВСУ журналист Владимир Бойко.