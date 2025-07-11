Государственное бюро расследований проводит обыски у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Следственные действия идут якобы без решения суда в воинской части в Чугуеве Харьковской области, куда его недавно перевели, а также у него дома, где находятся жена и двое детей Шабунина.

Об этом сообщается в Фейсбуке ЦПК.

Антикоррупционеры заявляют, что у Шабунина забрали телефон.

"Предполагаем, что речь идет об уголовном производстве в отношении экс-командира Шабунина Виктора Юшко, которое касается командировок Виталия в НАПК", - заявили в ЦПК. Но настоящую причину обысков там связывают с критикой со стороны Шабунина в адрес Офиса президента и лично Андрея Ермака.

"Мы считаем, что несколько дней назад Виталия специально перевели подальше от Киева/Харькова, чтобы на место обыска не смогли вовремя приехать адвокаты. То, что забрали телефон, говорит о желании ГБР отследить все контакты Виталия", - сказано в публикации ЦПК.

По данным нардепа Ярослава Железняка, при обыске в доме Шабунина следователи изъяли телефон и компьютер его жены, а также планшет и телефоны детей, которым 10 и 7 лет.

Напомним, Шабунин является фигурантом дела об уклонении от воинской службы. Ранее суд назначил 60 тысяч гривен залога бывшему командиру 207-го батальона теробороны Киева Виктору Юшко, в штате которого в начале войны числился Шабунин, но, по версии следствия, в реальности не служил.

Что стоит за расширяющимся конфликтом Банковой и грантовых активистов, мы писали в отдельном материале.