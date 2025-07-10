Мобилизованный глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что его переводят с места службы в Харькове на передовую в области.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Шабунин связывает это с критикой законопроекта №13 423, которым предлагалось исключить уголовную ответственность за преступления при выполнении оборонных контрактов, а также за другие критические высказывания в адрес президента Украины Владимира Зеленского и политики властей в целом.

"Этот законопроект о коррупционной амнистии, спасение вице-премьера Алексея Чернышова, показательный беспредел по поводу конкурса БЭБ свидетельствуют, что Зеленского уже даже видимость законности не интересует. Чистой воды Людовик XIV: "Государство – это я". Отдам должное Начальнику Генштаба (Андрею Гнатову): нашел юридическую конструкцию, как перевести ограниченно годящегося в боевую механизированную бригаду, которая держит ЛБО на Харьковщине. Спасибо за повышение", - написал глава ЦПК.

Напомним, что Шабунин является фигурантом дела об уклонении от воинской службы. По данным СМИ, он фиктивно числился на службе.

Что стоит за конфликтом Банковой и грантовых активистов, мы писали в отдельном материале.