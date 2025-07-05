Высший антикоррупционный суда не разрешил детективу Национального антикоррупционного бюро закрыть дело об организации фиктивных командировок в Национальное агентство по предотвращению коррупции известного антикоррупционного активиста Виталия Шабунина.

Об этом сообщил журналист Владимир Бойко.

По его информации, следственный судья ВАКС отменил постановление детектива НАБУ о закрытии уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением директором НАПК Александром Новиковым и заместителем директора НАПК Артемом Сытником, которые организовывали своим друзьям из числа солдат 207-го отдельного батальона теробороны фиктивные командировки в это учреждение.

В постановлении следственного судьи отмечено, что вместо того, чтобы допросить Новикова и Сытника и получить временный доступ к документам воинской части, где фиктивно числились на службе уклоняющиеся Шабунин и общественный деятель Дмитрий Шерембей, детектив закрыл дело на основании того, что "04.03.2025 в качестве свидетеля допрошен Шабунин В. В., из показаний которого следует, что с Шерембеем Д. А. он не знаком и об обстоятельствах его военной службы или командировки в НАПК ему ничего неизвестно".

Отметим, что Шерембей является давним соратником Шабунина, поэтому не знать его он не может.

Это уже не первая попытка со стороны НАБУ закрыть дело против Шабунина. В январе этого года ВАКС отменил постановление детектива НАБУ Родиона Бирюкова о закрытии уголовного производства в отношении активиста. Согласно определению суда, Бирюков небрежно провел досудебное расследование дела Шабунина. В частности, он не исследовал все признаки уголовных правонарушений.

Напомним, ранее суд установил, что Шабунин во время своей службы в армии избегал пребывания в районах боевых действий и находился в Киеве.

Упомянутый журналист Бойко подробно рассказывал, как активист уклонялся от службы.