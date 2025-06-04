Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин раскритиковал законопроект, позволяющий избежать судебного разбирательства через мобилизацию, который рассматривает Верховная Рада. По данным антикоррупционера. такой схемой смогут воспользоваться 54 обвиняемых топ-коррупционеров. При этом он сам пользовался такой же схемой.

Об этом написал в своем телеграм-канале военный и журналист Владимир Бойко.

По словам Бойко, именно Шабунин первым воспользовался упомянутой схемой, чтобы избежать ответственности по делу о драке с журналистом Всеволодом Филимоненко в 2017 году.

"По факту избиения было возбуждено уголовное производство, и дело в отношении Шабунина с обвинительным актом направили в суд. Чтобы избежать уголовной ответственности, Шабунин фиктивно мобилизовался в 207-й отдельный батальон ТрО и 27 июня 2023 года адвокат Шабунина подала в суд ходатайство о приостановлении рассмотрения дела на том основании, что обвиняемый Шабунин находится на фронте, живет в окопах и не может прибыть в столицу для участия в судебном заседании. Таким образом борец с коррупцией надеялся дождаться, пока истечет срок его привлечения к уголовной ответственности, после чего дело должно быть закрыто "по срокам".

Ходатайство адвоката было удовлетворено судом, но в апреле 2024 года Днепровский районный суд обнаружил, что ни на каком фронте военнослужащий по мобилизации Шабунин никогда не был, а проживает в Киеве, пьянствует в столичных генделиках и уклоняется от военной службы. В связи с этим судебное разбирательство по делу возобновлено, следующее заседание – 10 июня 2025 года в 15:00", - написал Бойко.

Ранее суд установил, что Шабунин во время своей службы в армии избегал пребывания в районах боевых действий и находился в Киеве.

А ГБР объявило о подозрении в злоупотреблении служебным положением комбату киевской терробороны, где фиктивно служил Шабунин и получал боевые выплаты.