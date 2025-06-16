Донецкий административный суд обязал главу Центра по борьбе с коррупцией Виталия Шабунина заплатить налогов на сумму 126,4 тысячи гривен.

Вердикт суда опубликован в Едином реестре судебных решений.

Иск в суд на Шабунина на основании налоговой декларации активиста за 2021 год подала киевская налоговая инспекция.

Украинский журналист Владимир Бойко пишет, что дело, по которому вынесено решение, касается сбора Шабуниным в 2020 году пожертвований после того, как у него случился пожар в доме. Тогда ему насчитали 227 тысяч гривен налога с дохода, однако он уплатил только 101 тысячу.

При этом сам Шабунин среди аргументов против взыскания задолженности назвал свою мобилизацию с первого дня войны. Несмотря на это в ходе расследования суд встал на сторону налоговой инспекции.

Отметим, ранее суд установил, что Шабунин во время своей службы в армии избегал пребывания в районах боевых действий и находился в Киеве.

Также мы писали о том, что антикоррупционер является фигурантом дела об уклонении от воинской службы. Как заявляет Бойко, активист лишь числился на службе на бумаге, а не деле не проходил ее.