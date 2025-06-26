Россияне продолжают продвигаться у границы с Днепропетровской областью - Deep State
Армия РФ продолжает наступательные действия возле границы с Днепропетровской областью. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты военного паблика Deep State.
В частности, россияне продвинулись в населенном пункте Шевченко и соседних населенных пунктах.
В то же время минобороны РФ заявляет о захвате села Шевченко, а также Новосергеевки, что также у границы с Днепропетровской областью, но ближе к Покровску. Потерю Новосергеевки подтверждает боец ВСУ с позывным Мучной.
Также армия РФ впервые за долгое время продвинулась у Каменского, где она ближе всего к Запорожью.
Ранее мы писали, что россияне продвинулись на нескольких участках в Донецкой области к границе с Днепропетровской.
Война в Украине идет 1219-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июня 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State сообщает, что россияне окончательно взяли села Константинополь и Андреевка на Новопавловском направлении. Также россияне продвинулись в Алексеевке. Вчера Зеленский в Гааге встретился с Трампом.
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