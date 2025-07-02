Армия РФ снова продвинулась в направлении Запорожья и на границе Днепропетровской области.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

На карте украинского военного паблика указано существенное продвижение в Каменском (кратчайшая дорога на Запорожье) и Новосергеевке, а серая зона подошла вплотную к границе Днепропетровской области.

Также РФ продвинулась в Богатыре и севернее, около Орехового.

Между тем сообщается, что россияне зашли в первое село в Днепропетровской области - Дачное.

Появилось видео, как российские военные занимают там блиндажи и вывешивают флаги РФ. Российские паблики заявляют, что село полностью захвачено.

Украинский военный с позывным Мучной подтверждал потерю села. По его данным, с Дачного россияне еще на полкилометра вклинились вглубь Днепропетровской области.

Он предлагает "серьёзно готовиться к обороне Новопавловки и Межевой", а также выходить из "кармана" между Ореховым и Новоукраинкой, поскольку после захвата Дачного там возникает угроза охвата с запада.

Украина официально потерю Дачного не подтверждала.

На свежей карте Deep State Дачное находится под контролем ВСУ, а минимальный участок на краю села в серой зоне.

Ранее в Силах обороны юга Украины сообщали, что российские войска на Запорожском направлении пытаются захватить плацдарм в районе Каменского. Этот населенный пункт расположен на господствующей высоте вдоль автодороги Симферополь–Харьков.

Война в Украине идет 1225-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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