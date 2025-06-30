На территории Днепропетровской области начались бои с российскими войсками. Об этом свидетельствует карта украинского военного паблика Deep State.

На карте указано, что армия РФ продвинулась сразу на шести участках на юге Донецкой области около границы с Днепропетровской - от Шевченко (о захвате которого еще несколько дней назад заявила РФ) до Ялты.

Именно около Ялты, близ днепропетровского села Дачное, указана серая зона.

Также в серую зону (и частично под российский контроль) вошла Новоукраинка, о захвате которой вчера сообщало МО РФ.

Южнее видно резкое расширение серой зоны вокруг Мирного - с юга она подошла уже к Воскресенке, что также находится у границы с Днепропетровской областью, а с севера перерезала трассу и охватила Поддубное.

В то же время, ВСУ отрицают заход армии РФ в Днепропетровскую область, о боях в которой свидетельствовала карта Deep State.

"Идут очень активные бои в селах, расположенных у административной границы области. Та же Ялта, Комар, Шевченково, но там держат оборону", - заявил представитель группировки "Хортица" Виктор Трегубов.

Прорыв опровергает и пресс-офицер 3-й бригады Нацгвардии "Спартан", которая базируется на Покровском направлении.

Подробнее о ситуации на фронте мы писали в отдельном материале.

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