РФ заявляет о захвате российской армией села Зирка на Западе Донецкой области. Населенный пункт находится вблизи границы с Днепропетровской областью.

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны РФ.

При этом на онлайн-карте Deep State село Зирка в настоящее время находится в серой зоне.

Напомним, сейчас Днепропетровское направление считается наиболее угрожающим для ВСУ. Детальнее ситуацию на этом направлении мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1221-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ захватила Новоселку и Запорожье, что у границы с Днепропетровской областью. В публичную плоскость вышли напряженные отношения между выросшими из "Азова" одноименным полком и Третьей штурмовой бригадой, возглавляемой Андреем Билецким. На состоявшемся саммите ЕС не удалось принять совместное заявление в поддержку Украины.

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