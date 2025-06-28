По Днепру был осуществлен удар "воздушной целью, выпущенной с самолета тактической авиации", которая пролетела более 100 км. Однако не подтверждается, что это был КАБ.

Об этом подтвердили в пресс-службе Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По предварительной информации, цель была сбита системой ПВО.

В Воздушных силах также отметили, что тип "воздушной цели" будет установлен после изучения обломков.

В то же время глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что в Днепре была сбита новейшая бомба-ракета "Гром-1".

По его словам, взрыв, который могли слышать в городе, является результатом работы ПВО.

Ранее украинские мониторинговые паблики сообщали об ударе КАБ с реактивным ускорителем. При этом ранее на столь дальнее расстояние КАБ не летали.

Напомним, на днях армия РФ нанесла удар по Днепру баллистическими ракетами, вследствие чего частично разрушены дома, больницы, школы и детский сад. При этом взрывной волной зацепило поезд с пассажирами.

Война в Украине идет 1221-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ захватила Новоселку и Запорожье, что у границы с Днепропетровской областью. В публичную плоскость вышли напряженные отношения между выросшими из "Азова" одноименным полком и Третьей штурмовой бригадой, возглавляемой Андреем Билецким. На состоявшемся саммите ЕС не удалось принять совместное заявление в поддержку Украины.

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