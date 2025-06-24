Количество погибших в результате российской атаки на Днепр возросло до девяти человек. Еще двое погибли в населенном пункте Самара.

Об этом заявил глава ОВА Днепропетровской области Сергей Лысак.

"9 человек погибли в Днепре в результате вражеской атаки. Еще двоих россияне убили в Самаре. Таким образом, количество жертв террора в области возросло до 11", - написал он.

Количество пострадавших увеличилось до 153 человек.

"Среди тех, кто остается в больницах, - 12 человек в тяжелом состоянии. Медицинскую помощь оказали уже 18 детей. Самому маленькому пациенту всего полгода", - добавил Лысак.

Напомним, сегодня днем российская армия нанесла удар по Днепру баллистическими ракетами, вследствие чего частично разрушены дома, больницы, школы и детский сад.

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