Из-за ночного удара по Киеву оказалась разрушена квартира солиста украинской группы "Антитела" Тараса Тополи.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам артиста, он живёт в доме напротив того, где вследствие ракетной атаки был разрушен подъезд.

"Внутри все разбитое, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированную дверь. Остались стены, да и те частично разрушены. Нам повезло, все в семье живы", - написал Тополя.

Народный депутат Марьяна Безуглая назвала повреждение квартиры Тополи "кармой", обвинив его в создании "заказной песни" "Фортеця Бахмут" и в том, что он "мобилизовался для картинки".

"Видишь, как бывает, Тополя. Мобилизовался для картинки, форма, интервью, заказная песенка "Фортеця Бахмут", когда в Бахмуте игнорировали фортификации, здравый смысл, а Сырский соревновался с Пригожиным, кто положит больше людей за стены одного дома... А ты пел сладким голосом заказную песенку и дальше спокойно уволился для дальнейших турне. Фейковая служба — настоящая война. Настоящий российский "Шахед", ракета, которая не выбирает, или ты "порешал" в университете, чтобы не мобилизоваться, или ты VIP с фейковой службой. Карма", - написала Безуглая.

Напомним, на прошлой неделей она назвала кармой гибель от ракеты 31-летнего студента, поскольку посчитала, что он избегал мобилизации с помощью учебы.

Как мы сообщали, сегодня ночью россияне ударили по Киеву и Киевской области ракетами и дронами. Вследствие удара есть погибшие и раненые, под обстрел попали жилые дома.