Украина "может исчезнуть очень скоро или превратиться в несколько марионеток". Об этом заявила народный депутат Марьяна Безуглая.

"Наши предшественники столетие назад были в похожей спирали истории, но не выпутались - развалились и были собраны заново Россией. Это может случиться и с нами. Впереди - самые темные времена. У нас нет большого союзника: РФ, США, Китай, дезинтегрированная Европа - мы сейчас ничьи", - пишет депутат.

Безуглая заявляет, что в Украине сейчас "из-за интриг рушится ключевое направление войны - дроны".

Она требует отправить в отставку не только премьера Дениса Шмыгаля, но и министра обороны Рустема Умерова и главкома ВСУ Александра Сырского, иначе угрожает перейти "в открытую оппозицию к Зеленскому и Ермаку".

Напомним, ранее Безуглая высказывала версию, что территории Сумской области сознательно сдают, чтобы скрыть отсутствие фортификаций.

Война в Украине идет 1212-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play