Половина украинской воюющей армии находится в самовольном оставлении части (СОЧ - рус., СЗЧ - укр.).

Об этом заявила народный депутат Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале по итогам выступления в Верховной Раде омбудсмена Дмитрия Лубинца.

По ее словам, Лубинец - "едва ли не лучший уполномоченный на этом посту, но относительно нарушений прав человека в армии - все молчат".

Безуглая уверена, что должность военного омбудсмена была намеренно отделена, чтобы "процесс артикуляции был максимально контролируемым, а контроль - ограниченным". Также она говорит, что "зачищена" главная инспекция Минобороны.

В результате "ситуация с соблюдением прав человека в украинской армии выглядит крайне разбалансированной и неправдивой", в чем она обвиняет главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.

Напомним, по данным ГБР, с конца ноября 2024 года по 1 марта 2025 года на службу из самоволки вернулись около 21 000 военнослужащих.

При этом офицер Вооружённых сил Украины заявил, что мобилизованные, прибывшие в его подразделение из центров подготовки, имеют низкую мотивацию и уходят в СОЧ.