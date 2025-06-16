Офис президента планирует отправить в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и назначить на его место министра экономики Юлию Свириденко.

Об этом сообщает народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале со ссылкой на источники.

По его данным, решение о кадровых перестановках уже принято, а кандидатуру Свириденко лоббирует глава Офиса президента Ермак.

Как написал Железняк, для увольнения действующего премьера в ближайшую неделю-две планируют внести небольшие поправки в законодательство, после чего Шмыгаль добровольно в уйдет в отставку и будет назначена Свириденко.

Напомним, что слухи о подготовке Андреем Ермаком отставки Шмыгаля с заменой на близкую к главе Офиса президента Свириденко начали активно распространяться ещё год назад, в конце июня 2024 года. Однако тогда проект осуществить не удалось, как считается, из-за сопротивления главного конкурента Ермака в окружении Владимира Зеленского Давида Арахамии, руководителя фракции "Слуги народа".

Но сейчас, как подтверждают источники "Страны", будет предпринята новая попытка заменить Шмыгаля на Свириденко.

"Ермак продолжает работу по подчинению себе всей вертикали власти, и отставка Шмыгаля, который старается ориентироваться на разные группы внутри власти, с заменой на полностью подконтрольную Ермаку Свириденко является важным этапом в этом процессе. В публичной сфере смену премьера власти будут использовать, чтобы повесить на него многочисленные социально-экономические проблемы и коррупционные скандалы, продемонстрировав, что Зеленский на все это реагирует и перезапускает правительство, стараясь сделать его более эффективным", - рассказал источник, близкий к Офису президента.

В то же время, по его словам, есть силы, которые сопротивляются отставке Шмыгаля. Это, во-первых, все тот же Арахамия. Во-вторых, крупнейший украинский предприниматель Ринат Ахметов, который установил со Шмыгалем очень тесный контакт.

Примечательно, что на прошлой неделе находящийся в оппозиции к Зеленскому экс-спикер Рады Дмитрий Разумков начал сбор подписей за отставку Шмыгаля. В парламенте по поводу происходящего в ходу две версии.

По первой из них, Дмитрий Разумков узнал о планах Банковой о скорой отставке Шмыгаля и решил перехватить инициативу, чтобы затем представлять отставку премьера как результат собственных усилий, поднимая тем самым свой политический вес.

По второй версии, Разумкова попросили начать сбор подписей за отставку Шмыгаля те, кто отставки как раз не хочет, рассчитывая на то, что Банковая может притормозить запуск процесса увольнения премьера, чтобы не казалось, будто она делает этот шаг под давлением оппозиции.

Напомним, мы писали, что месяц спустя после начала циркуляции слухов об уходе Шмыгаля прошлым летом вероятность его отставки внезапно снизилась.

Однако чистки Кабмина избежать не удалось: 4 сентября 2024 многие министры правительства написали заявления об отставке.