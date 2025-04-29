Жена премьер-министра Дениса Шмыгаля пользуется премиальным автомобилем, который не указан в декларации главы правительства.

Об этом сообщает "Слідства.Інфо".

Издание пишет, что Екатерина Шмыгаль приобрела автомобиль Range Rover Sport 2022 года выпуска, зарегистрировав его на свою недавно созданную фирму "КАДіС УА" (числится в открытых реестрах за женой премьера). Накануне она продала свой Range Rover Sport 2016 года за 84 500 долларов.

Новый внедорожник был замечен рядом с домом семьи Шмыгалей во Львове. В декларации премьера, куда вписана его жена, этой машины нет, хотя компания, на которую он был куплен, есть.

Косвенным признаком того, что семья Шмыгалей пользуется новым автомобилем, являются штрафы. В прошлом году недавно купленный Range Rover Sport трижды превысил скорость. Все три раза это происходило недалеко от дома семьи премьер-министра во Львове.

Напомним, руководителя Государственной таможенной службы подозревают в недекларировании дома на 100 тысяч долларов.

Ранее СМИ писали, что сотрудники НАБУ массово декларируют миллионы долларов в криптовалюте, легализуя незаконные доходы.