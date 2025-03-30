Президент Украины Владимир Зеленский и его семья за минувший год заработали более 15 миллионов гривен.

Из них более восьми миллионов были получены от погашения облигаций внутреннего госзайма.

Информация об этом появилась на сайте Офиса президента (ОП).

Доходы также включали зарплату главы государства, банковские проценты и доход от сдачи недвижимости в аренду (последний параметр увеличился в сравнении с позапрошлым годом, уточняют в ОП). Общая сумма этих поступлений составила почти семь миллионов.

При этом значительных изменений в активах, недвижимости и транспортных средствах семьи президента Украины не произошло.

Как следует из декларации, доходы семьи Зеленского за прошлый год выросли на 2,86 млн гривен - до 15,29 млн.

Львиная доля роста - это увеличение доходов от сдачи в аренду имущества. Семья президента заработала на этом более шести миллионов гривен, увеличив эту статью дохода на 2,42 миллиона гривен.

Также более чем на миллион выросли президентские доходы от облигаций внутреннего госзайма - с 7,45 до 8,58 млн.

При этом некоторые другие статьи дохода оказались ниже, чем в 2023 году. Зарплата президента не менялась и составила за год 336 тысяч гривен (по 28 тысяч в месяц).

Ранее журналисты узнали, что зарплата Владимира Зеленского в 4 раза меньше, чем у главы ОП Андрея Ермака.

Напомним, как сообщает Минфин, за третий год войны средняя зарплата чиновников выросла на 61%.

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