Президент Украины Владимир Зеленский может пожалеть о желании смерти лидеру РФ Владимиру Путину.

Об этом написал британский журналист Марк Галеотти в колонке для журнала Spectator.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление украинского президента о том, что он переживет Путина, а тот "скоро умрет".

По словам Галеотти, слухи о "болезнях" и "скорой смерти" российского президента ни на чем не основаны и распространяются бульварной прессой, а также украинскими чиновниками.

"Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов утверждал в 2022 году, что Путин одновременно страдает от "нескольких серьезных заболеваний, одно из которых - рак" и скоро умрет. Но он также утверждал, что уже идет ползучий переворот, который приведет к его замене", - напоминает журналист.

Он отмечает, что такие истории являются "кустарным промыслом". По его мнению, постоянное появление таких слухов "говорит об ощущении тщетности на Западе".

"Уговоры и угрозы, заигрывания и санкции - все это, похоже, не повлияло на Путина. В результате перспектива его смерти подпитывает мечты о концовке в стиле deus ex machina (божественное вмешательство - Ред.)... Таким образом, эти слухи продиктованы смесью беспомощности и надежды", - пишет Галеотти.

"Чего Зеленский может не в полной мере оценить, так это того, что это также может быть использовано для оправдания бездействия. Если Путин скоро умрет, то почему бы не подождать и не посмотреть, будет ли тот, кто придет ему на смену, более сговорчивым?" - иронизирует обозреватель.

При этом сам он считает, что преемник Путина вряд ли откажется от захваченных в Украине территорий.

Запад же в случае ухода Путина может начать с Россией перезагрузку и заключить сделку, "которая бросит Киев под автобус".

"Зеленскому следует быть осторожным в своих желаниях", - заключает Галеотти.

Напомним, в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" Владимир Зеленский заявил, что если Владимир Путин умрет, то и война России против Украины закончится, так как институции РФ перестанут работать, а российские политики займутся внутренними вопросами.

Он также считает, что президент России Владимир Путин боится смерти, поэтому не применит ядерное оружие в Украине.

Также журнал Time опубликовал фото офиса Владимира Зеленского, в котором висит картина с горящими башнями Кремля и мавзолеем В. Ленина.