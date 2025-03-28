Президент Украины Владимир Зеленский не готов вести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом верховный главнокомандующий заявил в ходе краткого интервью журналистам.

Вместо Путина Банковая хочет говорить с некими российскими представителями "бизнеса и регионов".

"Я думаю, что, в принципе, мы бы согласились говорить не с ним, а с кем-то, кто бы представлял Россию. Я думаю, что, если есть люди, я думаю, в России есть бизнесы, и у них есть много разных регионов, включая серьезные направления бизнеса. Я думаю, что мы бы с ними общались, если у них есть видение, как закончить войну", – сказал президент.

Ранее Владимир Зеленский не признал военную помощь США долгом Киева перед Вашингтоном.

Накануне Путин заявил об "управлении под эгидой ООН" в Украине перед подписанием мирного соглашения.

Война в Украине продолжается 1129-й день. Последние новости с главными событиями 28 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась на Лиманском направлении, почти полностью захватив село Тёрны и вплотную подобралась к Екатериновке, сообщает Deep State. Неприятель также приблизился к деревне Весёлое к северу от Великой Новосёлки. Президент Франции Макрон заявил о намерении отправить в Украину военные силы сдерживания.

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