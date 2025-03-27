Украина и ее союзники из европейские союзники договорились, что Европу за столом мирных переговоров будут представлять Франция и Великобритания.

Об этом на пресс-конференции в Париже заявил Владимир Зеленский.

По его словам, это общая позиция всех лидеров.

"За столом переговоров об окончании войны должна быть Европа. Мы не рассматриваем альтернативы, это наша четкая позиция. Европа очень большая, и она должна иметь четкое представительство за этим столом переговоров", – сказал президент.

При этом Зеленский дал понять, что готов к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я не боюсь никакого формата переговоров. Это Путин не готов к прямым переговорам с нами", – считает президент.

Напомним, в начале октября 2022 года Зеленский подписал указ, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с Путиным. Этот указ действует до сих пор.

На той же пресс-конференции в Париже заявил Зеленский говорил, что снятие санкций с РФ в текущий момент станет катастрофой для дипломатии.