В ночь на 23 июня россияне ударили по Киеву и Киевской области ракетами и дронами. Есть погибшие и раненые, под обстрел попали, в частности, жилые дома.

Об этом сообщают столичные власти.

По словам мэра Виталия Кличко, в Киеве в ходе ночного удара погибли шесть человек и разрушен подъезд многоэтажки в Шевченковском районе. Ранены 19 человек. Продолжается спасательная операция.

Также зафиксированы попадания в Подольском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Дарницком районах столицы.

Кроме того, от ночного удара по Киеву разрушена квартира солиста украинской группы "Антитела" Тараса Тополи.

Об этом артист написал в Фейсбуке.

Тополя сообщил, что живёт в доме напротив того, где вследствие ракетной атаки разрушен подъезд.

Помимо дома в Шевченковском районе, горело здание напротив корпуса КПИ, пострадал один из корпусов КНЭУ, а также офисное здание и автомойка на Подоле.

Кроме того, публикуются кадры бассейна КПИ на Шулявке в Киеве, куда был прилёт сегодня ночью.

Также под ночной обстрел попала Киевская область, пострадали жилые и промышленные объекты, возникли пожары и разрушения. По данным МВД, один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Белоцерковском и Бучанском районах. Во время повторного обстрела были травмированы двое спасателей.

В Белой Церкви загорелось двухэтажное здание гостиницы, в котором находилась частная больница. Спасатели эвакуировали шестерых тяжело больных пациентов. Площадь пожара составляет 1500 кв. м, ликвидация продолжается.

Также продолжается тушение пожаров в частных домах по нескольким адресам.

Ранее мы писали, что в результате российских обстрелов 17 июня в столице Украины погибли 28 человек, ещё более 140 получили ранения.

Война в Украине идет 1216-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 июня 2025 года в обновляемом онлайне.