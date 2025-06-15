В Киеве во время российской атаки на прошлой неделе сильно пострадал офис компании Boeing. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам двух сотрудников Boeing, трех украинских чиновников и главы Американской торговой палаты в Украине (ACC), здание было среди целей, которые были повреждены во время атаки ночью 10 июня.

Согласно открытым данным, офис находится в бизнес-центре на улице Глыбочинской в Шевченковском районе столицы.

Указанное здание действительно сильно пострадало во время атаки. Ранее в помещении находился британский визовый центр.

Напомним, ночью 10 июня Россия совершила обстрел территории Украины с помощью ракет и "Шахедов". Сообщалось, что в Шевченковском районе Киева произошло возгорание автомобилей, а в одном из жилых домов начался пожар. Вспыхнул балкон в жилом доме, нежилые помещения и бизнес-центр.

Ранее мы писали, что с начала этого месяца Россия выпустила по Украине около 2800 ударных дронов, около 3000 управляемых авиационных бомб и 140 ракет разных типов.