Россия атаковала Киев модернизированным реактивным беспилотником. Фото
В последнем налёте на столицу Украины войска РФ использовали новый реактивный БПлА "Герань-3", развивающий скорость до 550-600 км/ч.
Об этом сообщает военное издание Defense Express.
Реактивный дрон был сбит и сгорел, но среди его обломков найдены фрагменты конструкции, указывающие именно на версию "Герань-3", говорится в статье.
Ранее россияне запустили новый дрон-камикадзе V2U, который сам ищет и выбирает цели.
Война в Украине продолжается 1204-й день. Последние новости с ключевыми событиями 11 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного обозревателя Deep State, армия РФ существенно продвинулась в Сумской области и перерезала основную логистику снабжения Юнаковки, захватив участок трассы западнее села. Также продвижение неприятеля зафиксировано в Запорожской области (район населённого пункта Малиновка).
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