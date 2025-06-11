В последнем налёте на столицу Украины войска РФ использовали новый реактивный БПлА "Герань-3", развивающий скорость до 550-600 км/ч.

Об этом сообщает военное издание Defense Express.

Реактивный дрон был сбит и сгорел, но среди его обломков найдены фрагменты конструкции, указывающие именно на версию "Герань-3", говорится в статье.

Ранее россияне запустили новый дрон-камикадзе V2U, который сам ищет и выбирает цели.

Война в Украине продолжается 1204-й день. Последние новости с ключевыми событиями 11 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного обозревателя Deep State, армия РФ существенно продвинулась в Сумской области и перерезала основную логистику снабжения Юнаковки, захватив участок трассы западнее села. Также продвижение неприятеля зафиксировано в Запорожской области (район населённого пункта Малиновка).

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