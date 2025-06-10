Соединенные Штаты сократят средства в бюджете на 2026 финансовый год на закупку нового вооружения для поставок Украине.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время слушаний в Палате представителей Конгресса США.

"В этом бюджете есть сокращение. Знаете, нынешняя администрация придерживается очень отличающегося взгляда на данный конфликт", – сказал он.

Мирное урегулирование войны в Украине путем переговоров отвечает интересам Вашингтона и обеих сторон конфликта, отметил Хегсет.

Напомним, глава Пентагона отсутствовал на последнем заседании "Рамштайна", обсуждавшем военную помощь Киеву.

После "Рамштайна" Умеров рассказал, какую помощь Украине выделят участники заседания. В частности, Великобритания выделит 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 000 дронов в 2025 году, а Германия – ранее объявленный пакет военной помощи на 5 млрд евро. В пакет входят финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине, передача систем ПВО, оружия и боеприпасов.

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